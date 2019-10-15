Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. В его честь оркестр страны исполнил гимн нашей страны, но что-то пошло не так и случился казус.

Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. В его честь оркестр страны исполнил гимн нашей страны, но что-то пошло не так и случился казус.В сети уже вовсю высмеивают исполнение музыкантов Эр-Рияда. Сначала исполнители не попали в первые несколько нот мелодии, а после стало слышно, что трубачи играют вразнобой. Кто-то изо всех сил тянет мелодию вверх, а кто-то наоборот пытается увести ее вниз.Впрочем, стоит отметить, что у российского лидера предостаточно внутренней выдержки для того, чтобы проявить уважение к труду музыкантов и не показывать своего недоумения. Однако тень неудовольствия на лице президента все равно можно заметить.Новость дополняется