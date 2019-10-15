Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 15 октября, встретился с главой Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье. Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, а также ситуацию в Грузии и на Украине.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 15 октября, встретился с главой Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье. Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, а также ситуацию в Грузии и на Украине.
Последние два года торговый оборот России и Швейцарии растет
более чем на 20%, отметил Володин. "Нам необходимо проводить совместные мероприятия в
рамках парламентского измерения по обмену не только делегациями, но и собирать
бизнес и обсуждать законодательные решения", – сказал спикер.
Большое внимание парламентарии уделили ситуации на Украине.
Нужно поддержать стремление нового руководства страны к миру, отметил Фурнье.
Недавний обмен заключенными между Москвой и Киевом и принятие "формулы
Штайнмайера" швейцарский парламентарий назвал позитивными событиями.
Ситуация на Украине до сих пор не разрешена из-за
деструктивной политики экс-президента Петра Порошенко, отметил Вячеслав
Володин. "Все его действия привели к тому, что у нас с вами стало больше
недоверия, конфликтов", – сказал спикер Госдумы.
Фурнье согласился с Володиным в оценке бывшего главы государства. За пять лет на посту президента Порошенко настроил против себя 74%
населения Украины, подчеркнул швейцарский парламентарий.
Обсудили законодатели и ситуацию в Грузии. Швейцария
представляет интересы России в кавказской республике. Говоря об отмене
авиасообщения между Грузией и Россией, Володин напомнил, что Москва пошла на
такой шаг после антироссийских выступлений в республике.
Спикер Госдумы напомнил, что законодатели настаивали на
запрете импорта грузинского вина и перечислении в республику денежных средств.
"Но президент Владимир Путин дал шанс. Дал шанс Грузии, грузинскому народу,
чтобы они ситуацию поправили", – отметил председатель нижней палаты.
Руководство республики Володин призвал извиниться перед Россией
и ее гражданами. Спикер попросил своего швейцарского коллегу донести эту
информацию до Тбилиси.
Ситуация в Грузии резко обострилась 20 июня, когда группа
радикалов ворвалась в республиканский парламент и сорвала заседание
Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП) с участием российских
законодателей. Депутатам пришлось покинуть здание в сопровождении охраны. После
этого Тбилиси охватили антироссийские протесты. В связи с этим Владимир Путин
подписал указ о приостановке полетов российский гражданской авиации в
республику.