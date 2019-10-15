Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 15 октября, встретился с главой Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье. Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, а также ситуацию в Грузии и на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 15 октября, встретился с главой Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье. Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, а также ситуацию в Грузии и на Украине.Последние два года торговый оборот России и Швейцарии растетболее чем на 20%, отметил Володин. "Нам необходимо проводить совместные мероприятия врамках парламентского измерения по обмену не только делегациями, но и собиратьбизнес и обсуждать законодательные решения", – сказал спикер.Большое внимание парламентарии уделили ситуации на Украине.Нужно поддержать стремление нового руководства страны к миру, отметил Фурнье.Недавний обмен заключенными между Москвой и Киевом и принятие "формулыШтайнмайера" швейцарский парламентарий назвал позитивными событиями.Ситуация на Украине до сих пор не разрешена из-задеструктивной политики экс-президента Петра Порошенко, отметил ВячеславВолодин. "Все его действия привели к тому, что у нас с вами стало большенедоверия, конфликтов", – сказал спикер Госдумы.Фурнье согласился с Володиным в оценке бывшего главы государства. За пять лет на посту президента Порошенко настроил против себя 74%населения Украины, подчеркнул швейцарский парламентарий.Обсудили законодатели и ситуацию в Грузии. Швейцарияпредставляет интересы России в кавказской республике. Говоря об отменеавиасообщения между Грузией и Россией, Володин напомнил, что Москва пошла натакой шаг после антироссийских выступлений в республике.Спикер Госдумы напомнил, что законодатели настаивали назапрете импорта грузинского вина и перечислении в республику денежных средств."Но президент Владимир Путин дал шанс. Дал шанс Грузии, грузинскому народу,чтобы они ситуацию поправили", – отметил председатель нижней палаты.Руководство республики Володин призвал извиниться перед Россиейи ее гражданами. Спикер попросил своего швейцарского коллегу донести этуинформацию до Тбилиси.Ситуация в Грузии резко обострилась 20 июня, когда группарадикалов ворвалась в республиканский парламент и сорвала заседаниеМежпарламентской Ассамблеи православия (МАП) с участием российскихзаконодателей. Депутатам пришлось покинуть здание в сопровождении охраны. Послеэтого Тбилиси охватили антироссийские протесты. В связи с этим Владимир Путинподписал указ о приостановке полетов российский гражданской авиации вреспублику.