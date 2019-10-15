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<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2019-voyushhego-alekseya-panina-uvezli-v-psixushku.html" target="_blank">Воющего Алексея Панина увезли в психушку</a> - Алексей Панин был женат официально лишь раз. Скандально известный актер признался, что очень любил жену, и даже попал в психиатрическую клинику из-за нервного срыва.