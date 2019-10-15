Не так давно должно было состояться заседание суда по делу Натальи Бочкаревой. Ее обвиняют в хранении и употреблении наркотиков. Бывший муж артистки выступил с заявлением.

Не так давно должно было состояться заседание суда по делу Натальи Бочкаревой. Ее обвиняют в хранении и употреблении наркотиков. Бывший муж артистки выступил с заявлением.Все началось с того, что полиция остановила черный автомобиль "Кадиллак" за рулем которого находилась странно ведущая себя знаменитость. Правоохранители предположили, что звезда сериала "Счастливы вместе" находится в состоянии опьянения. Во время беседы женщина попыталась спрятать в нижнем белье пакетик с наркотическим веществом.В связи с этим было возбуждено дело. Наталья должна была явиться в суд на рассмотрение своего дела, однако в назначенную дату не явилась. Как "Экспресс газета", это связано с ее состоянием. После того, как скандал набрал обороты артистка перестала появляться на публике и ее здоровье сильно ухудшилось.Бывший супруг Бочкаревой прокомментировал ситуацию. Он вступился за женщину."Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте", – экспрессивно высказался Николай Борисов в журналистам телеканала "360".Как ФАН, 15 октября возле здания, в котором должно было состояться рассмотрение дела, собралось множество людей. Поклонники "Дарьи Букиной" и представители различных СМИ с нетерпением ждали появления актрисы на публике, однако Бочкарева решила проигнорировать это событие.