Участницы продемонстрировали практическое умение вождения, параллельную парковку, движение задним ходом и змейку.

В Судогодском районе для пенсионеров провели конкурс «АвтоЛеди 70 плюс». Участницы продемонстрировали практическое умение вождения, параллельную парковку, движение задним ходом и змейку.Идея конкурса возникла у председателя районного Совета ветеранов Тамары Пискаревой, её инициативу поддержал Судогодский комплексный центр социального обслуживания. Участницы соревновались как в шуточных, так и в сёрьезных конкурсах. «Автоледи» рассказали о себе и автомобиле, о своём водительском стаже и курьёзных ситуациях, в которые они попадали на дорогах. Для прохождения в финал конкурсантки должны были показать знания о видах транспортных средств и спеть песню на автомобильную тематику.Трое участниц конкурса стали победителями в номинациях «АвтоЛеди – Виртуоз», «АвтоЛеди – Эрудит» и «АвтоЛеди – Грация». Им вручены дипломы и подарки, сообщает пресс-служба администрации области