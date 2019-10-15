Завершено расследование уголовного дела в отношении врача-инфекциониста владимирской городской больницы № 6.

Завершено расследование уголовного дела в отношении врача-инфекциониста владимирской городской больницы № 6. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности пациенту.По информации Следкома, в ноябре 2017 года к специалисту обратился местный житель с жалобами на высокую температуру, боли в животе, сухость во рту, головокружение и другие симптомы. Врач-инфекционист не провела пациенту надлежащую диагностику, лабораторные и инструментальные исследования, не учла эпидемиологический анамнез. В результате в стационаре клиники 56-летнему мужчине проводили курс лечения по неверному диагнозу, что привело к смерти пациента. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.