Но стаж в государственной больнице должен будет быть не меньше 7 лет

С 2020 года врачи во Владимирской области будут получать больше денег на первоначальный взнос по ипотеке. Но стаж в государственной больнице должен будет быть не меньше 7 лет.Закон о медицинской ипотеке приняли 4 года назад. С того времени субсидию на первоначальный взнос и компенсацию на погашение банковских процентов получили более 300 специалистов.После внесения поправок в закон увеличится доля субсидирования первоначального взноса – с 20% до 30%. Сумма, которую может предоставить Владимирская область, увеличится с 350 тысяч рублей до 500 тысяч.Также станет больше и ежемесячная компенсация расходов на оплату процентов по ипотеке. Она не должна превышать 10 тысяч рублей в месяц, но может составить даже 100%.Последнее нововведение гарантирует медикам то, что им не обязательно иметь прописку во Владимирской области, чтобы получать судсидии.