В эфире украинского телеканала Еспресо известный своим участием в Майдане врач Всеволод Стеблюк сделал страшное предсказание о будущем президента Украины Владимира Зеленского и всей страны в целом. По его словам, к ужасным последствиям может привести формула Штайнмайера.

В эфире украинского телеканала "Еспресо" известный своим участием в Майдане врач Всеволод Стеблюк сделал страшное предсказание о будущем президента Украины Владимира Зеленского и всей страны в целом. По его словам, к ужасным последствиям может привести "формула Штайнмайера".Эмоции, сравнимые с первобытным ужасом древнего человека перед неизвестным, испытывают украинские радикально настроенные националисты, глядя на перспективы мирного разрешения кризиса в Донбассе. И наибольший страх у них вызывает "формула Штайнмайера".Если Владимир Зеленский, уверены радикалы, продолжит придерживаться международных договоренностей и сделает так, что страна будет выполнять взятые на себя обязательства, то Украину ждут тяжелейшие испытания и даже, возможно, уничтожение. Об этом рассказал известный своим участием в Майдане врач Всеволод Стеблюк."Это может открыть "ящик Пандоры" и привести к потере независимости страны. Это может спровоцировать волнения, которые могут быть использованы нашими врагами", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.Материал дополняется.