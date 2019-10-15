Самая высокая гора в мире - Эверест (8848 метров) - может оказаться ниже, чем предполагается. В связи с этим власти Непала и Китая договорились провести новое совместное измерение горы.

Самая высокая гора в мире — Эверест (8848 метров) — может оказаться ниже, чем предполагается. Некоторые ученые опасаются, что ее высота могла снизиться после разрушительного землетрясения в 2015 году. В связи с этим власти Непала и Китая договорились провести новое совместное измерение горы. Данное соглашение было достигнуто во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Непал."Признавая гору Эверест в качестве вечного символа дружбы между Непалом и Китаем, стороны договорились продолжать сотрудничество в различных сферах, включая проблемы с изменением климата и защита окружающей среды", — подчеркивается в совместном заявлении по итогам переговоров, передает РИА Новости.Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля 2015 года. Через две неделю страну потрясло еще одно землетрясение магнитудой 7,3. Жертвами стихии стали 9 тысяч человек, еще более 22 тысяч пострадали.