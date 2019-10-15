Модель Светлана Астрецова вступилась за актрису после того, как ее раскритиковали в Сети. Принявшая участие в Парижской Неделе моды Светлана Ходченкова получила негативные отзывы, что модель считает несправедливым.

МодельСветлана Астрецова вступилась за актрису после того, как ее раскритиковалив Сети. Принявшая участие в Парижской Неделе моды Светлана Ходченкова получила негативные отзывы, что модель считает несправедливым.Астрецова грудью встала за знаменитость. "Хочу выступитьв защиту актрисы. Светлана Ходченкова красива с любым макияжем ипрической! Горящие глаза, ослепительная улыбка, золотистые локоны... Это, то,что никогда и ничем не испортить!" – уверена собеседница "Дни.ру".Модель заявила, что стилисты недостаточно опытны, чтобы подобрать стиль другому человеку, поскольку в такомделе одного вкуса недостаточно. Более того, она полагает, что звезду моглиспециально подставить."Зная, что Светлана Ходченкова – одна извостребованных актрис, возможно, хотели немногонавредить ее репутации. Думаю, что это зависть, которая делает из людей монстров. А возможно это чей-то сговор", – отметила . В любом случае она посоветовала нерасстраиваться "из-за таких мелочей".Напомним, в сентябре артистка приняла участие в показе известногокосметического бренда. Для выхода ее одели в мини-платье голубого цвета сярким графическим принтом. Но к макияжу и прическе стилисты подошли не такответственно. Они зачесали волосы в гладкий пучок назатылке, сместив пробор на бок. Глаза и губы ей накрасили слишком ярко.