Модель
Светлана Астрецова вступилась за актрису после того, как ее раскритиковали
в Сети. Принявшая участие в Парижской Неделе моды Светлана Ходченкова получила негативные отзывы, что модель считает несправедливым.
Модель
Светлана Астрецова вступилась за актрису после того, как ее раскритиковали
в Сети. Принявшая участие в Парижской Неделе моды Светлана Ходченкова получила негативные отзывы, что модель считает несправедливым.
Астрецова грудью встала за знаменитость. "Хочу выступить
в защиту актрисы. Светлана Ходченкова красива с любым макияжем и
прической! Горящие глаза, ослепительная улыбка, золотистые локоны... Это, то,
что никогда и ничем не испортить!" – уверена собеседница "Дни.ру".
Модель заявила, что стилисты недостаточно опытны, чтобы подобрать стиль другому человеку, поскольку в таком
деле одного вкуса недостаточно. Более того, она полагает, что звезду могли
специально подставить.
"Зная, что Светлана Ходченкова – одна из
востребованных актрис, возможно, хотели немного
навредить ее репутации. Думаю, что это зависть, которая делает из людей монстров. А возможно это чей-то сговор", – отметила . В любом случае она посоветовала не
расстраиваться "из-за таких мелочей".
Напомним, в сентябре артистка приняла участие в показе известного
косметического бренда. Для выхода ее одели в мини-платье голубого цвета с
ярким графическим принтом. Но к макияжу и прическе стилисты подошли не так
ответственно. Они зачесали волосы в гладкий пучок на
затылке, сместив пробор на бок. Глаза и губы ей накрасили слишком ярко.