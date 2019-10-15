Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре очередного скандала после того, как решил вновь лично побывать на подконтрольной Киеву территории Донбасса. На этот раз политика высмеяли из-за его нелепого вида в бронежилете.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре очередного скандала после того, как решил вновь лично побывать на подконтрольной Киеву территории Донбасса. На этот раз политика высмеяли из-за его нелепого вида в бронежилете.С каждым новым днем число аргументом против президента Украины Владимира Зеленского у его оппонентов только увеличивается. Радикально настроенные националисты обвиняют политика в том, что принеся в Донбасс мир тот предает национальные интересы страны. Уставшее же от боевых действий большинство избирателей, наоборот, считает, что бывший шоумен не сильно торопится привести в жизнь мирный план.Однако даже эти противоположные по своему мировоззрению и устремления силы нашли точки соприкосновения. Сошлись они в высмеивании внешнего вида президента Украины. По мнению пользователей Сети, Владимир Зеленский буквально выставил себя на посмешище после публикации сделанной в Донбассе фотографии.На снимке политик оказался запечатлен в бронежилете, предполагающим загрузку специальных защитных пластин в соответствующие отделения, но без этих самых важных элементов, передает "". Подобная конструкцию свела на нет всю возможную эффективность защиты, отметили эксперты.Комментаторы от души посмеялись над внешним видом Владимира Зеленского. В частности, они предположили, что вес бронежилета вместе с плитами окажется неподъемным для политика, поэтому он и остановил свой выбор на таком, облегченном варианте.