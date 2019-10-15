Певица поздравила с днем рождения коллегу, которому 15 октября исполнилось 43 года. Звезда рассказала, каким другом является Николай Басков.

Певица поздравила с днем рождения коллегу, которому 15 октябряисполнилось 43 года. Звезда рассказала,каким другом является Николай Басков.Жасмин поделилась теплыми чувствами к артисту всвоем "Инстаграм". Она поведала, что ее восхищает в певце.По словам знаменитости, это его отношение к жизни, неиссякаемое остроумие ибезграничный талант.Материал дополняется