Певица поздравила с днем рождения коллегу, которому 15 октября
исполнилось 43 года. Звезда рассказала,
каким другом является Николай Басков.
Певица поздравила с днем рождения коллегу, которому 15 октября
исполнилось 43 года. Звезда рассказала,
каким другом является Николай Басков.
Жасмин поделилась теплыми чувствами к артисту в
своем "Инстаграм". Она поведала, что ее восхищает в певце.
По словам знаменитости, это его отношение к жизни, неиссякаемое остроумие и
безграничный талант.
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