Семиэтажный жилой дом рухнул во вторник утром в бразильском городе Форталеза на северо-востоке страны. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.
Семиэтажный жилой дом рухнул во вторник утром в бразильском городе Форталеза на северо-востоке страны, сообщает Jornaldebrasilia.com.br. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.
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#URGENTE Prédio desaba na Rua Tibúrcio Cavalcante com Av. Antônio Sales, na Aldeota. Aguardando mais detalhes.....
Публикация от Portal Itaoca News (@portalitaocanews) 15 Окт 2019 в 7:03 PDT
О причинах произошедшего ничего не сообщается, как и о жертвах и пострадавших. Обрушившееся здание располагалось в квартале Дионисиу-Торреш — одном из фешенебельных городских районов.
На месте работают спасатели, которые ищут людей под завалами.