Семиэтажный жилой дом рухнул во вторник утром в бразильском городе Форталеза на северо-востоке страны. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

Семиэтажный жилой дом рухнул во вторник утром в бразильском городе Форталеза на северо-востоке страны, сообщает Jornaldebrasilia.com.br. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.Посмотреть эту публикацию в Instagram#URGENTE Prédio desaba na Rua Tibúrcio Cavalcante com Av. Antônio Sales, na Aldeota. Aguardando mais detalhes.....Публикация от Portal Itaoca News (@portalitaocanews) 15 Окт 2019 в 7:03 PDTО причинах произошедшего ничего не сообщается, как и о жертвах и пострадавших. Обрушившееся здание располагалось в квартале Дионисиу-Торреш — одном из фешенебельных городских районов.На месте работают спасатели, которые ищут людей под завалами.