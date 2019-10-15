В подмосковных Химках жители многоэтажного дома пожаловались на огромное количество тараканов. По их словам, чтобы открыть входную дверь, им приходится смахивать с нее насекомых. В ..

В подмосковных Химках жители многоэтажного дома пожаловались на огромное количество тараканов. По их словам, чтобы открыть входную дверь, им приходится смахивать с нее насекомых.В пресс-службе управляющей компании рассказали, что проводят расследование. По предварительным данным, владельцы одной из квартир попытались вывести тараканов, но насекомые разбежались по всему подъезду. В ближайшее время в доме будет проведена дезинсекция, передает .