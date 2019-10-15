Он был замечен ещё в трех подобных эпизодах

Селивановский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в грабеже, краже и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким людям, сообщают в прокуратуре по Владимирской области.В конце января 2019 года подсудимый избил пожилую жительницу посёлка Красная Горбатка и украл из её квартиры 5 тысяч рублей. Через несколько дней обвиняемый выпивал в компании знакомых. В какой-то момент между ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку, в результате которой он сломал знакомому рёбра.Помимо этого, в конце марта подсудимый украл 4 тысячи рублей из кошелька своей сожительницы, проживающей в Муроме.Селивановец признал свою вину во всех эпизодах, а также помог следствию. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.