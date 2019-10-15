В Московском зоопарке 14 октября окончательно погрузились в спячку сурки - самки Сара и Нагайна и самец Арчи. Это значит, что произошел поворот на зиму. Примечательно, что в этом году они залегли в спячку несколько позже, чем в предыдущие годы.

В Московском зоопарке 14 октября окончательно погрузились в спячку сурки. Это значит, что произошел поворот на зиму.Как отмечается в "Фейсбуке" зоопарка, еще за несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали крайне редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище, а вот самец Арчи продолжал совершать обходы своих владений почти каждый день.Однако в минувшие выходные, предварительно плотно забаррикадировав вход в нору сеном, уснул и он.Примечательно, что в этом году сурки Московского зоопарка залегли в спячку несколько позже, чем в предыдущие годы.Вероятно, это связано с небольшим потеплением в сентябре. Для сравнения: в прошлом году Сара и Нагайна залегли в спячку в самом начале первого осеннего месяца, а Арчи — в середине сентября.Всю зиму в норах сурков температура будет не ниже нуля градусов, в то время как температура их тела снизится с 36-38 градусов до 4-8 градусов, дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, многократно снижается и сердцебиение (до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140).Чтобы работа органов сурков поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы: за период спячки они могут потерять больше трети массы своего тела.Когда они проснутся, будет зависеть от погоды и таяния снега, но обычно это происходит на первой-второй неделе апреля.