Вдова легендарного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой. Людмила Поргина уверена, что телеведущая не может ее осуждать, так как ничего не знает.

Вдова легендарного актера Николая Караченцова прокомментировалавысказывание Ларисы Гузеевой. Людмила Поргинауверена, что телеведущая не может ее осуждать, так как ничего не знает.Лариса Гузеева внезапно "наехала" на вдову Караченцова. Звездашоу "Давай поженимся!" посмеялась над тем, как поминали артиста почти год назад. "Веселая вдована поминках мужа пила шампанское красными губами", – сказала она о Поргиной.Людмила Андреевна не понимает, в чем причина и такогонегативного к ней отношения. С Ларисой Гузеевой она никогда не ссорилась. "Мнедаже самой интересно, почему она о поминках Коли, которые были год назад,заговорила только сейчас", – сказала Поргина.Вдова Николая Караченцова в своем поведении в тот вечер невидит ничего предосудительного. По ее словам, то, в какой цвет красить губы и какодеваться, – это личное дело каждого. Также Людмила Андреевнаподчеркнула, чтовсе, кто был на прощальном вечере, могут подтвердить – она вела себя прилично, пьянане была."Гузеева не была на этом вечере – откуда она взяла, что ябыла навеселе? Если говорить про "Гип-гип-ура – выпить пора!", так это любимыйКолин тост. Мы не могли обойтись без него. Мы произносили его за большую инасыщенную жизнь Николая Петровича, которую он прожил на этой земле. Не ей менясудить!" – отметила Людмила Андреевна.Поргина добавила, что сейчас ей не до злословящей Гузеевой, на высказывания телеведущей ей плевать. Скорогодовщина смерти любимого Коленьки: много дел, надо все провести на высшемуровне. С Ленкомом, театром, где долгие годы служил , договориться не удалось, памятный вечер состоится только в конце января.Поэтому поминки в день смерти придется проводить в ресторане."Придут друзья Николая Петровича – актеры, певцы, композиторы.Все те, кто Колю любит и помнит, кто регулярно молится за него в церкви.Гузееву звать не буду – она же не близкая подруга Николая Петровича. Мысоберемся узким кругом. Это же не гулянка, как она говорит, что веселая вдовагуляет. А перед этим отслужим панихиду на кладбище – сделаем все как надо!" -цитирует .