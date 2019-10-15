В минувшем сентябре на ТНТ состоялась премьера юбилейного
20-го сезона шоу Бита экстрасенсов и есть большая вероятность, что он будет
последним. Права на шоу британские авторы проекта продают пакетами по десять сезонов, и будут ли российские телевизионщики покупать еще десяток – зависит от рейтингов.
В минувшем сентябре на ТНТ состоялась премьера юбилейного
20-го сезона шоу "Бита экстрасенсов" и есть большая вероятность, что он будет
последним. Права на шоу британские авторы проекта продают пакетами по десять сезонов, и будут ли российские телевизионщики покупать еще десяток – зависит от рейтингов.
Между тем документальный фильм журналиста Бориса Соболева "Идущие
к черту", премьера которого состоялась минувшей зимой на телеканале "Россия 1",
подпортил репутацию "Битве экстрасенсов" и, скорее всего, отнял у него добрую
половину зрителей. В своем расследовании журналист раскрыл всю подноготную магического
шоу, а также вывел на чистую воду его участников.
После появления документальной картины в Сети разгорелся громкий
скандал. Все экстрасенсы, маги, шаманы и парапсихологи, которые прославились благодаря
"Битве" и попали в фильм "Идущие к черту", принялись оправдываться и обвинять
Бориса Соболева в подтасовке фактов. Якобы журналист вырвал их слова из
контекста, мол, это все монтаж. Автор документального фильма, в свою очередь,
предложил всем, кто считает, что их оболгали и опорочили пойти в суд. Соболев заявил, что записи, которые он использовал в расследовании, подлинные.
С того момента прошло
чуть менее года, интересно, что за это время единственным, кто решил пойти к Фемиде, стал Зираддин Рзаев. Участник утверждает, что Борис
Соболев – "врун и мошенник".
В беседе с корреспондентом Дни.ру Рзаев рассказал, что в фильме
телеканала "Россия 1" утверждается, что он владелец нескольких просторных квартир
в Москве. По словам эзотерика, в столице у него одна жилплощадь и та
однокомнатная.
"Я не принимаю людей за евро, не занимаюсь лечением. У меня
нет нескольких квартир в Москве", – отметил Зираддин Рзаев.
Участник шоу отнес заявление в суд, уже состоялось первое заседание. На чьей стороне
окажется Фемида покажет время.