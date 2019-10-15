В минувшем сентябре на ТНТ состоялась премьера юбилейного 20-го сезона шоу Бита экстрасенсов и есть большая вероятность, что он будет последним. Права на шоу британские авторы проекта продают пакетами по десять сезонов, и будут ли российские телевизионщики покупать еще десяток – зависит от рейтингов.

В минувшем сентябре на ТНТ состоялась премьера юбилейного20-го сезона шоу "Бита экстрасенсов" и есть большая вероятность, что он будетпоследним. Права на шоу британские авторы проекта продают пакетами по десять сезонов, и будут ли российские телевизионщики покупать еще десяток – зависит от рейтингов.Между тем документальный фильм журналиста Бориса Соболева "Идущиек черту", премьера которого состоялась минувшей зимой на телеканале "Россия 1",подпортил репутацию "Битве экстрасенсов" и, скорее всего, отнял у него добруюполовину зрителей. В своем расследовании журналист раскрыл всю подноготную магическогошоу, а также вывел на чистую воду его участников.После появления документальной картины в Сети разгорелся громкийскандал. Все экстрасенсы, маги, шаманы и парапсихологи, которые прославились благодаря"Битве" и попали в фильм "Идущие к черту", принялись оправдываться и обвинятьБориса Соболева в подтасовке фактов. Якобы журналист вырвал их слова изконтекста, мол, это все монтаж. Автор документального фильма, в свою очередь,предложил всем, кто считает, что их оболгали и опорочили пойти в суд. Соболев заявил, что записи, которые он использовал в расследовании, подлинные.С того момента прошлочуть менее года, интересно, что за это время единственным, кто решил пойти к Фемиде, стал Зираддин Рзаев. Участник утверждает, что БорисСоболев – "врун и мошенник".В беседе с корреспондентом Дни.ру Рзаев рассказал, что в фильметелеканала "Россия 1" утверждается, что он владелец нескольких просторных квартирв Москве. По словам эзотерика, в столице у него одна жилплощадь и таоднокомнатная."Я не принимаю людей за евро, не занимаюсь лечением. У менянет нескольких квартир в Москве", – отметил Зираддин Рзаев.Участник шоу отнес заявление в суд, уже состоялось первое заседание. На чьей сторонеокажется Фемида покажет время.