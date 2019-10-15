Звезда Дома-2 Лера Фрост любит эпатировать публику разными способами. В этот раз девушка рассказала о том, как лишилась девственности.

Звезда "Дома-2" Лера Фрост любит эпатировать публику разными способами. В этот раз девушка рассказала о том, как лишилась девственности.Знаменитость поделилась подробностями своей личной жизни на собственной странице в социальной сети "Инстаграм". Российская красотка опубликовала ряд сториз, где отвечает на вопросы поклонников. Так у нее поинтересовались, во сколько лет стоит начинать сексуальную жизнь."У каждого своя норма. Могу сказать так: чем позже, тем лучше. Девочке торопиться нельзя в этом плане. В моем случае первый раз был в 18 лет", – рассказала Фрост. Стоит отметить, что в качестве фона девушка выбрала довольно откровенное фото, где позирует в нижнем белье, Пятый телеканал.На монохромном черно-белом снимке Лера стоит в элегантном бюстгальтере и таких же трусиках. Знаменитость замерла в соблазнительной позе. Вместо сложной укладки имидж-мейкеры звезды реалити-шоу "Дом-2" воссоздали на ее волосах мягкую пляжную волну, что является довольно популярным трендом в этом году. Визажисты подчеркнули пухлые губы знаменитости и выделили глаза.Стоит отметить, что Лера также рассказала и о том, как относится к выбора партнера. Так девушка отметила, что вполне себе могла бы встречаться с мужчиной, у которого уже есть ребенок. "Почему нет? Детей я люблю, и если это не будет сказываться на наших отношениях, то не вижу здесь ничего плохого. Плюс, у меня был уже такой опыт", – отметила Фрост.