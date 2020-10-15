Он лично сообщил о своем решении в соцсетях.

Он лично сообщил о своем решении в соцсетях."После 12 лет работы в качестве председателя регионального отделения политической партии Справедливая Россия в моей родной Владимирской области, в моей общественно-политической деятельности и карьере наступил новый этап, который требует максимального сосредоточения моих личных ресурсов для достижения масштабных целей", - в частности сообщил бывший председатель регионального отделения "СР".В итоге, Антон Беляков принял решение обратиться к президиуму партии с заявлением о прекращении полномочий председателя регионального отделения СР.Также он поблагодарил свою команду, всех преданных сторонников. И пообещал не менять избранных приоритетов и в дальнейшем.