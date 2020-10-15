Общественники от “Народного контроля” отправились в рейд по владимирским заправкам. Качественным ли топливом торгуют местные и федеральные операторы в областном центре? В рамках

Общественники от “Народного контроля” отправились в рейд по владимирским заправкам. Качественным ли топливом торгуют местные и федеральные операторы в областном центре? В рамках проекта “Трасса. Качественное топливо и безопасные дороги” мы приобретём у Вас два вида топлива для экспертизы. Народные контролеры начали проверку с заправки федерального оператора, которая открылась месяц назад. И сразу же нашли