В. Кравцов, Владимир Видел, как на улице Мичурина горел частный дом. Огонь поднимался столбами, дым валил. Удалось ли спасти соседние дома, известны подробности? Начальник пресс-службы ГУ ..

В. Кравцов, ВладимирВидел, как на улице Мичурина горел частный дом. Огонь поднимался столбами, дым валил. Удалось ли спасти соседние дома, известны подробности?Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко:- Сообщение о пожаре к нам поступило поздно. Когда на место происшествия приехали первые пожарные машины, кровля дома была объята огнём практически полностью. Поскольку в юго-западном районе города застройка очень плотная, была реальная угроза того, что пожар перекинется на соседний дом. Наши сотрудники этого не допустили.К счастью, обошлось без жертв. В доме живёт женщина. Когда начался пожар, она самостоятельно выбежала на улицу. Кровля сгорела на площади в 80 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать силами 19 человек и 6 единиц техники. Причины происшествия устанавливают дознаватели.