Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына проведет прямой эфир с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына проведет прямой эфир с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграм".Прямой эфир с Андреем Клычковым пройдет 15 октября. Начало в 19:00.Кислицына обсудит с Клычковым итоги трехлетнего руководства регионом: что удалось сделать и что предстоит в ближайшие годы. Также будет затронута тема борьбы с эпидемией коронавируса."Присоединяйтесь к эфиру и присылайте ваши вопросы", – написала Кислицына в своем "Инстаграм".14 Окт 2020 в 5:38 PDT