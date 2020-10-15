Россия и Белоруссия на протяжении нескольких лет пытаются согласовать условия интеграции. Депутат Госдумы Артем Туров рассказал о ключевом условии для объединения двух стран в Союзное государство.

Россия и Белоруссия на протяжении нескольких лет пытаются согласовать условия интеграции. Депутат Госдумы Артем Туров рассказал о ключевом условии для объединения двух стран в Союзное государство.Политический кризис в Белоруссии не утихает. Несогласная с результатами президентских выборов оппозиция каждое воскресенье выводит на улицы Минска и других городов десятки тысяч протестующих.По мнению Турова, политическая нестабильность в Белоруссии – главное препятствие на пути к интеграции. Без разрешения затянувшегося кризиса формирование полноценного Союзного государства невозможно, убежден парламентарий.Депутат поддержал инициативу президента Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы. Решение политических вопросов путем акций протеста может привести к повторению украинских событий, предупредил законодатель.Конституционная реформа позволит выйти из политического кризиса путем диалога, уверен Туров. Обсуждать будущее страны белорусские власти должны вместе с протестующими, сказал парламентарий на пресс-конференции портала "Украина.ру".Ранее о формате Союзного государства высказался политолог Александр Рар. По его мнению, Россия и Белоруссия движутся к созданию конфедерации. Это политическое объединение, при котором стороны сохраняют большую часть своей независимости, но должны проводить единую финансово-экономическую, внешнюю и оборонную политику.Евросоюз не признал переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок и ввел санкции против его окружения. Позиция Брюсселя дает Москве хорошую возможность решить интеграционные вопросы с Минском, убежден эксперт.Если раньше Лукашенко проводил многовекторную политику и лавировал между Россией и Западом, то теперь у белорусского лидера остался один путь – на Восток, отметил политолог. После разгона акций протеста Батька окончательно стал нерукопожатным в Евросоюзе и США, констатировал Рар."Путин может теперь мягко принудить Лукашенко к дальнейшим уступкам", – уверен политолог.Несмотря на ссору с Западом и тяжелый кризис в Белоруссии, интегрироваться с восточным соседом Лукашенко по-прежнему не спешит. В интервью российским СМИ он заявил, что сближение двух стран на основе Союзного договора 1999 года невозможно. За это время выросло новое поколение, поэтому нужно искать другие форматы интеграции, пояснил президент.