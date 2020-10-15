Слышала, что в «Палатах» завершили масштабный ремонт. Интересно, как преобразили интерьеры музея?
И. Петрова, Боголюбово.
Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана ..
Слышала, что в «Палатах» завершили масштабный ремонт. Интересно, как преобразили интерьеры музея?
И. Петрова, Боголюбово.
Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова:
- Мы воссоздали уникальную восьмигранную плитку XIX века, для музейного магазина купили мебель, словно из сувенирной лавки царских времён. Хотелось сделать такой же красивой, как наш магазин, и гардеробную часть: в этом же стиле, но не хватило денег. Поэтому сейчас, на переходном этапе, хотим гардероб несколько преобразовать. Сделать его с намёком на XVIII-XIX века, используя графические материалы.
На первом этаже заменили сантехнику в туалете, изменили интерьеры, сделав ихчастью музейной композиции - поставили стенды с мужскими и женскими туалетными принадлежностями конца XIX века. Но работы ещё предстоит много. Реставрацию до конца ещё не завершили.