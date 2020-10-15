Долгожданная развязка Ю. Иванова, Владимир: Очень интересно, когда, наконец, закончат земляные работы на улице Сперанского? Ограждения то убирают, то ставят опять, когда это ..

Долгожданная развязкаЮ. Иванова, Владимир:Очень интересно, когда, наконец, закончат земляные работы на улице Сперанского? Ограждения то убирают, то ставят опять, когда это прекратится?Начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александр Карпилович:- Работы, предусмотренные контрактом в этом году, практически завершили. Речь идёт, прежде всего, об инженерных сетях и коммуникациях, поэтому, может быть, и не видно того, что понятно взгляду автолюбителей и пешеходов: проложили бытовую канализацию, водопроводные сети и ливневую канализацию. Общий объём потраченных средств - 35 миллионов рублей.Ограждение на объекте разбирают в течение дня только в зоне производства работ, а затем выставляют на место. Но жители, к сожалению, как привыкли ходить, так и ходят. И спокойно преодолевают ограждения.