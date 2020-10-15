В поддержку женщин с диагнозом сыграет известный французский композитор и пианист, обладатель гран-при конкурса "Radio France" Николя Челоро.

Сегодня - Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В поддержку женщин с диагнозом сыграет известный французский композитор и пианист, обладатель гран-при конкурса "Radio France" Николя Челоро. Он выступал на сценах Италии, Англии, Германии, Японии, Южной Кореи, США, на острове Маврикий, на Филиппинах и в других странах. За его плечами обучение у мировых учителей музыки. Концерт пройдет во Владимирской областной научной библиотеке. Мероприятие организуется с использованием средств "Фонда президентских грантов". Ввод свободный при наличии маски.