С плановым посещением больниц опять могут быть проблемы. В хирургический корпус областной больницы перестали госпитализировать плановых пациентов. Центр спецмедпомощи в Пиганово тоже не

С плановым посещением больниц опять могут быть проблемы. В хирургический корпус областной больницы перестали госпитализировать плановых пациентов. Центр спецмедпомощи в Пиганово тоже не работает на обычный приём. Его готовы перепрофилировать в госпиталь для ковид-больных. В Белом доме рассказали как сейчас складывается эпидситуация в регионе. С прошлой недели во Владимирской области в общей сумме развернуто 858