В Роспотребнадзоре призывают жителей региона соблюдать масочный режим. Сегодня представители областного департамента предпринимательства вместе с сотрудниками МВД провели профилактический рейд по магазинам.

В Роспотребнадзоре призывают жителей региона соблюдать масочный режим. Сегодня представители областного департамента предпринимательства вместе с сотрудниками МВД провели профилактический рейд по магазинам.Их основная цель- не привлечь человека к ответственности, а пресечь рост заболеваемости. Важнейшее условие для этого - соблюдение всех санитарных требований в торговых точках. Большинство посетителей магазинов, как показал рейд, старается соблюдать защитные меры, ведь, в первую очередь, это касается их собственной безопасности. Впрочем, носят маски сейчас даже те, кто до конца не верит в их эффективностьЯрослав Гусейнов, посетитель магазина:- Очень много разных мнений, говорят то, что кто говорит это микроэлементы, кто-то говорит не помогает, а кто-то помогает. Я на самом деле честно не знаю и придерживаюсь наших законов РФ, если надо одевать значит надо.Из-за сложной эпидобстановки, на прошлой неделе внесены изменения в указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности», которые запрещают торговым организациям и индивидуальным предпринимателям допускать граждан без масок в свои помещения. Ограничения касаются и самих сотрудников предприятий. В крупных торговых точках маску можно получить прямо на входе. На специальном стенде можно найти и антисептикИлья Заскалин, заместитель генерального директора торговой сети:- Стабильно раз в неделю мы отсылаем отчет о количестве масок в департамент предпринимательства и в целом в наличии держим по 2 тысячи штук. Чтобы они были ежедневно. Это маски которые раздаются бесплатно, есть маски которые можно приобрести.В Роспотребнадзоре призывают предпринимателей и граждан быть сознательнее и думать не только о себе, но и других людяхМарина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- В ходе проверок мы сталкиваемся с тем что появляется у населения такое рассуждение о том, что не надо носить маски дайте людям переболеть. Вот здесь конечно хочется еще раз объяснить, что наша цель не дать людям переболеть, а сделать все для того чтобы мы с вами не заболели.В надзорных органах также предупреждают, если ситуация не изменится , то и они будут действовать более жестко. И злостные нарушители уже вряд ли отделаются простым предупреждениемАлександр Сыпченко, Александр Голубев Вести Владимир