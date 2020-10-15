Непростая обстановка в учебных учреждениях региона.
Непростая обстановка в учебных учреждениях региона.
На карантин
в настоящий момент закрыты
четыре школы. Ученики семи школ ушли на досрочные каникулы - четыре во Владимире, по одной в Вязниках
, Коврове и
Камешково.
И связано это в том числе и
с дефицитом педагогов -
многие учителя ушли на больничные. Но как
сообщают в областном департаменте образования,
массового ухода
школ на
досрочные каникулы в регионе не будет. Так же
не планируется
переводить
на
дистанционное обучение
старшеклассников , как это было сделано в Москве.
Ольга Беляева, директор департамента образования:
- На прошлой неделе у нас частично по ковиду были закрыты классы восемнадцати образовательных организаций, сегодня таких организаций шестнадцать. Полностью на прошлой неделе были закрыты пять школ. На этой неделе четыре такие школы - это две школы Гусе-Хрустальном и две в Судогодском районе. Конечно, это не говорит о том, что у нас улучшается ситуация, нет. Она говорит о том, что ситуация стабильная и она управляемая.