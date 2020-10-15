Непростая обстановка в учебных учреждениях региона.

Непростая обстановка в учебных учреждениях региона.На карантинв настоящий момент закрытычетыре школы. Ученики семи школ ушли на досрочные каникулы - четыре во Владимире, по одной в Вязниках, Коврове иКамешково.И связано это в том числе ис дефицитом педагогов -многие учителя ушли на больничные. Но каксообщают в областном департаменте образования,массового уходашкол надосрочные каникулы в регионе не будет. Так жене планируетсяпереводитьнадистанционное обучениестаршеклассников , как это было сделано в Москве.Ольга Беляева, директор департамента образования:- На прошлой неделе у нас частично по ковиду были закрыты классы восемнадцати образовательных организаций, сегодня таких организаций шестнадцать. Полностью на прошлой неделе были закрыты пять школ. На этой неделе четыре такие школы - это две школы Гусе-Хрустальном и две в Судогодском районе. Конечно, это не говорит о том, что у нас улучшается ситуация, нет. Она говорит о том, что ситуация стабильная и она управляемая.