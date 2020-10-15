Дом культуры села Черкутино получил грант, на средства которого был куплен настоящий ткацкий станок.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2020-masterica-iz-sobinskogo-rajona-raskryla-sekrety-tkackogo-remesla.html" target="_blank">Мастерица из Собинского района раскрыла секреты ткацкого ремесла</a> - Дом культуры села Черкутино получил грант, на средства которого был куплен настоящий ткацкий станок.
[url=https://33live.ru/novosti/15-10-2020-masterica-iz-sobinskogo-rajona-raskryla-sekrety-tkackogo-remesla.html]Мастерица из Собинского района раскрыла секреты ткацкого ремесла[/url] - Дом культуры села Черкутино получил грант, на средства которого был куплен настоящий ткацкий станок.