Дом культуры села Черкутино получил грант, на средства которого был куплен настоящий ткацкий станок.

Дом культуры села Черкутино получил грант, на средства которого был куплен настоящий ткацкий станок. Мастерица Наталья Истратова теперь учит этому ремеслу местных детишек и бабушек.