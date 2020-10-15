Жители деревни Андрейцево Камешковского района установили мемориал памяти воинов-земляков.

Не только в честь юбилея победы, но и по своему собственному желанию жители деревни Андрейцево Камешковского района установили мемориал памяти воинов-земляков.Его отличительная черта - отражение фамилий всех воинов. И тех, что не вернулись домой, и тех, кому удалось увидеть своих родных, но из-за ранений их жизнь в родном крае была недолгой. В сборе средств участвовали почти все жители деревни. Особенно активно содействовали общему делу пенсионеры-однофамильцы Сергей Гусев и Вячеслав Гусев. Сейчас мемориальный комплекс из памятника и часовни полностью готов. Жители Андрейцево с радостью поделятся опытом и расскажут желающим все тонкости организационных и финансовых вопросов установления памятника.