Госавтоинспекторы отлавливают любителей тонированных авто. Дорожная полиция вышла в очередной рейд. Место – пост ГИБДД в Юрьевце. Желающих спрятаться за непрозрачными передними

Госавтоинспекторы отлавливают любителей тонированных авто. Дорожная полиция вышла в очередной рейд. Место – пост ГИБДД в Юрьевце. Желающих спрятаться за непрозрачными передними стеклами долго ждать не пришлось. Инспектор: У вас сетка установлена? Водитель: Да. Инспектор: Это является нарушением, статья 12.5, ч1. Водитель с инспектором не согласен. Считает, что с такими шторками ехать можно. Дескать, это