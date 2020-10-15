Выйдя из леса, к одному из домов, он украл из него телевизор и ресивер.

Установлено, что 16 июля текущего года в дневное время подозреваемый, собирая ягоды в лесном массиве, вышел на окраину села в Муромском районе. Разбив оконное стекло, он незаконно проник в один из домов, откуда похитил телевизор и ресивер, принадлежащий гражданке 1959 года рождения. Сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД региона.Похищенное имущество злоумышленник спрятал в лесу. Дождавшись наступления темноты, он вернулся за вещами.Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина дал признательные показания. Телевизор и ресивер фигурант успел продать, а деньги потратить на личные нужды.В ходе расследования ущерб, причиненный собственнику, был возмещён в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).