Среди участников - агропромышленные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия и мастера народно-художественных промыслов.

Завтра, 16 октября владимирский Экспоцентр принимает форум «Владимирский предприниматель 2020».Для учасников запланирована большая деловая часть. Всех владимирцев приглашают на выставку продукции агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий и мастеров народно-художественных промыслов и на мастер-классы.По сообщению пресс-службы Владимирской областной администрации, в рамках форума состоится пленарное заседание, в котором примут участие руководители экономического блока областной администрации, члены Совета Федерации Александр Пронюшкин и Ольга Хохлова, федеральные эксперты, а также представители агропромышленного и туристического бизнеса, предприятий народно-художественных промыслов региона.Участники обсудят актуальные вопросы на темы «Агропромышленный комплекс. Стратегии продвижения продукции» и «Маркетинг территории как ключевой инструмент развития предпринимательства в сфере туризма и НХП».Форум проводят Центр оказания услуг «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата Владимирской области при поддержке администрации Владимирской области.