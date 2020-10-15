На М-7 в Петушинском районе большегруз протаранил разделительное ограждение и врезался в автомобиль на встречке. Авария произошла на 120 км автодороги М-7 “Волга”. По предварительной

На М-7 в Петушинском районе большегруз протаранил разделительное ограждение и врезался в автомобиль на встречке. Авария произошла на 120 км автодороги М-7 “Волга”. По предварительной информации полиции, 62-летний водитель МАЗа ехал по левой полосе трассы в сторону Владимира, когда протаранил металлический разделительный барьер и вылетел на встречку. В этот момент по правой полосе дороги в