Погибших и пострадавших нет.

14 октября в 19:21 2020 года в Коврове в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Грибоедова,. Горела квартира №226 в доме №7, сообщает пресс-служба ведомства.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. В результате пожара сгорело имущество на площади 1 квадратный метр. Погибших и пострадавших нет.Эвакуировано 25 человек, среди которых двое детей. Причины произошедшего устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек.