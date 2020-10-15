Первые выезды мобильной медицинской бригады намечены на 20 октября.

Поскольку граждане старших возрастных групп в период распространения Covid-19 должны соблюдать режим самоизоляции, медицинские работники проведут вакцинацию на дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Для этого необходимо направить заявку в виде СМС-сообщения по номеру телефона или через приложение «WhatsApp»: 8 (903) 833-77-70, указав ФИО пациента и адрес проживания. Заявку может оставить не только сам гражданин, но и его родственники. Первые выезды мобильной медицинской бригады намечены на 20 октября.«В акции примут участие владимирские таксисты, которые будут безвозмездно доставлять медицинских работников к месту назначения, соблюдая меры инфекционной безопасности», - отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Виктория Дерипаско.Напомним, что в преддверии эпидсезона 2020-2021 годов вакцинопрофилактика против гриппа охватит более 830 тысяч жителей региона – это 60 % населения области. В этом году вакцинация особенно актуальна из-за угрозы коронавирусной инфекции. Грипп ослабляет иммунитет, и на фоне этого заболевания может развиться другая опасная патология, в том числе Covid-19. В особой группе риска – граждане возраста 65+.