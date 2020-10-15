Ввести новую дорогу в эксплуатацию планируют в 2024 году.

К маю 2021 года завершится проектирование скоростной трассы М12 Москва-Казань, которая пройдёт через Владимирскую область. Стоимость строительства скоростной автомагистрали ориентировочно составит более 500 млрд рублей. Трассу будут строить в восемь этапов. В первые четыре включена Владимирская область.Первая стадия строительства затронет Московскую и Владимирскую области. Она обойдётся в 53,4 млрд рублей. Второй и третий этапы полностью пройдут по 33-му региону. Цена вопроса 21,2 млрд и 59,6 млрд рублей. Четвёртый - через Владимирскую и Нижегородскую области. Стоимость — 79,8 млрд рублей.В итоге на М12 во Владимирской области потратят около 150 млрд рублей.«Трасса М12 станет для региона импульсом к развитию. Она приятгивает инвесторов. А сокращение времени в пути между Москвой и Владимиром даст прирост туристического потока, - прокомментировал строительство объекта губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Ввести новую дорогу в эксплуатацию планируют в 2024 году.