Наталья возглавляет отдел по оказанию срочной социальной помощи.
По итогам заключительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания»
1 место
в номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания » присуждено специалисту по социальной работе Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения Наталье Гиацинтовой.
Конкурс профмастерства проводится Министерством труда и социальной защиты с 2011 года. Департамент социальной защиты населения ежегодно представляет в Центральную конкурсную комиссию материалы на номинантов. За 10 лет участия призерами конкурса стали 14 сотрудников учреждений 33 региона, девять из которых заняли первые места.