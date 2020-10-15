Наталья возглавляет отдел по оказанию срочной социальной помощи.

По итогам заключительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания»1 местов номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания » присуждено специалисту по социальной работе Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения Наталье Гиацинтовой.Конкурс профмастерства проводится Министерством труда и социальной защиты с 2011 года. Департамент социальной защиты населения ежегодно представляет в Центральную конкурсную комиссию материалы на номинантов. За 10 лет участия призерами конкурса стали 14 сотрудников учреждений 33 региона, девять из которых заняли первые места.