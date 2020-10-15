Экономист и руководитель аналитического центра Стратегия Леонид Заико видит несколько сценариев, по которому могут развиваться события в Белоруссии. Эксперт сказал с уверенностью лишь одно: отставка Александра Лукашенко неизбежна.

Экономист и руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико видит несколько сценариев, по которому могут развиваться события в Белоруссии. Эксперт сказал с уверенностью лишь одно: отставка Александра Лукашенко неизбежна.Пока Светлана Тихановская выдвигает требования властям Белоруссии, Александр Лукашенко предпринимает все, чтобы удержаться на посту президента. Жители республики по-прежнему верят, что смогут избавиться от действующего режима, поэтому продолжают устраивать акции протеста.По мнению Заико, в ближайшее время Лукашенко может уйти долгосрочный отпуск. Обязанности Александра Григорьевича временно перейдут Государственному совету, в котором будут не только опытные люди, но и новое поколение управленцев. Эксперт предполагает, что этот вариант развития событий поддерживает Кремль.Надеется на добровольную отставку Лукашенко не стоит, считает экономист, поскольку очевидно: Александр Григорьевич будет драться за пост президента до последнего. Наиболее вероятен его уход "по состоянию здоровья". Заико отметил, что наблюдать за происходящим в стране тяжело, а находиться внутри этого процесса – тем более.Леонид Федорович назвал режим Лукашенко осколком СССР. При этом эксперт не мог не отметить жизнестойкость президента Белоруссии. Заико считает, что Александру Григорьевичу нужно побороться за место в Кремле, поскольку в России его рейтинг выше.