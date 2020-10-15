Администрация «Добросельского» приняла решение вход в парк в дневное время не ограничивать.

В областном центре реконструкции парка "Добросельский".До 20 октября подрядчики завершат строительство дополнительного участка велосипедной дорожки вдоль улицы Юбилейной.Формально парк будет открыт после асфальтирования велодорожки, но новые парковые объекты уже привлекают посетителей. Все объекты полностью готовы и отвечают требованиям безопасности, поэтому администрация «Добросельского» приняла решение вход в парк в дневное время не ограничивать. Но с позднего вечера и до утра парк, разумеется, закрывают. На входных группах парка вывесили объявления о графике работы.Сотрудники парка рассказали, что в сентябре, сразу после завершения основных благоустроительных работ, произошло несколько вопиющих эпизодов, когда по ночам неизвестныевыламывали парковое ограждение целыми секциями и ломали новое оборудование. Возмущенные жители обсуждали эти случаи в социальных сетях, а дирекция парка была вынуждена несколько раньше запланированного срока заключить договор с охранной организацией. Договор на охрану собирались подписать сразу после завершения строительства дополнительного участка велодорожки, исходя из этого планировали расходную часть бюджета. Но вместо нормальной плановой работы городскому управлению культуры и туризма пришлось изыскивать средства на досрочный договор.Охранное предприятие приступило к исполнению договорных обязательств на минувшей неделе. Сейчас в парке «Добросельский» организовано круглосуточное дежурство. Охранники осуществляют постоянный обход территории, в ночное время проверяют ограждение по всему периметру, а днем, когда в парке больше всего посетителей, пост усиливают дополнительными сотрудниками. В результате за всю прошедшую неделю в «Добросельском» не произошло ни одного инцидента, связанного с повреждением оборудования и ограды.В 2021 году администрация города Владимира продолжит масштабную реновациию парка «Добросельский», но уже сейчас решено начать монтаж системы видеонаблюдения на всей парковой территории.