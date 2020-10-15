Во Владимире будут судить местную жительницу, которую объявили в федеральный розыск. 51-летняя женщина обвиняется в присвоении 3,5 млн рублей у предпринимателя из Средней Азии. По версии

Во Владимире будут судить местную жительницу, которую объявили в федеральный розыск. 51-летняя женщина обвиняется в присвоении 3,5 млн рублей у предпринимателя из Средней Азии. По версии правоохранителей, в 2018 году обвиняемая заключила договор с бизнесменом о поставке 134 тонн сахара. Для этого женщина оформила документы о сделке на поставку с предприятием из Краснодара и переслала