В парке “Добросельском” появилась охрана. Заключить договор городским чиновникам с охранным предприятием еще до официального открытия объекта пришлось из-за вандалов. Как говорят в

В парке “Добросельском” появилась охрана. Заключить договор городским чиновникам с охранным предприятием еще до официального открытия объекта пришлось из-за вандалов. Как говорят в мэрии, вход на новые парковые площадки днем уже открыт, потому что первый этап реконструкции закончен, осталось лишь обустроить дополнительный участок велосипедной дорожки. После окончания этих работ парк ждет официальное открытие. Изначально именно