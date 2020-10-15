В сквере дежурит круглосуточный пост охраны.

В парке культуры и отдыха «Добросельский» завершаются работы начального этапа благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».Здесь построены сети водоснабжения к уже имеющимся и будущим объектам, канализационные и ливневые сети, система освещения, большой детский городок, радиальные прогулочные аллеи и места под цветочные клумбы, установлена садовая мебель. Кроме того, общественные пространства оборудованы специализированной площадка для выгула и тренировок собак. Установлен обогреваемый стационарный туалет.В этом же сезоне в восточной части парка построен всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с универсальным стадионом для игровых видов спорта и легкой атлетике. На эти цели администрация города Владимира привлекла средства по федеральной программе «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».А до 20 октября подрядчики завершат строительство дополнительного участка велосипедной дорожки вдоль улицы Юбилейной. Эти работы были запланированы на 2021 год, однако будут выполнены уже сейчас благодаря сэкономленным средствам.Формально парк будет открыт после асфальтирования велодорожки вдоль Юбилейной, но новые парковые объекты уже привлекают посетителей. Все объекты полностью готовы и отвечают требованиям безопасности, поэтому администрация «Добросельского» приняла решение вход в парк в дневное время не ограничивать.Но с позднего вечера и до утра объект, разумеется, закрывают. На входных группах вывешен график работы. Многие относятся с пониманием. За исключением местных вандалов.В сентябре произошло несколько вопиющих эпизодов, когда по ночам неизвестные личности выламывали парковое ограждение целыми секциями и ломали новое оборудование. Возмущённые жители обсуждали эти случаи в социальных сетях, удивляясь ущербности «вандального сознания», а дирекция парка была вынуждена несколько раньше запланированного срока заключить договор с охранной организацией. Сейчас в парке «Добросельский» организовано круглосуточное дежурство. Охранники осуществляют постоянный обход территории, в ночное время проверяют ограждение по всему периметру, а днём, когда в парке больше всего посетителей, пост усиливают дополнительными сотрудниками. В результате за всю прошедшую неделю в ПКиО «Добросельский» не произошло ни одного инцидента, связанного с повреждением оборудования и ограды.В 2021 году администрация города Владимира продолжит масштабную реновациию парка «Добросельский», но уже сейчас решено начать монтаж системы видеонаблюдения на всей парковой территории. Это поможет и профилактике правонарушений, и обеспечению безопасности посетителей в целом.