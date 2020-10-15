На проспекте Королева в городе Королев вандал разбил две иномарки, передает сайт . Ущерб оценивается в более чем 250 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. ..

На проспекте Королева в городе Королев вандал разбил две иномарки, передает сайт "". Ущерб оценивается в более чем 250 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 28-летний молодой человек.