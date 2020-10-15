Из-за аварии возникла большая пробка.

Утром автомобилисты, двигавшиеся по трассе М7 возле Петушков, жаловались на большую пробку в обе стороны. А некоторым "посчастливилось" наблюдать ДТП, которое и стало причиной этой пробки. Две фуры столкнулись лоб в лоб на выезде из Петушков, перегородив дорогу. По непроверенной информации, один из них вышел на встречку для обгона. Пока машины с помощью спецслужб не убрали с дороги, движение по трассе было парализовано, образовалась многокилометровая пробка. О погибших не сообщается.К слову, все чаще поступают жалобы на рискованное поведение водителей фур не только на трассе, но и н агородских дорогах.