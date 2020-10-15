Взяв наркотик в условленном месте, злоумышленница должна была разместить закладки в различных районах Северного округа, однако ей не удалось довести свой преступный умысел до конца...

«Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в подъезде жилого дома, расположенного на Ангарской улице, задержали 28-летнюю приезжую из ближнего зарубежья.При личном досмотре у задержанной было обнаружено и изъято 118 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой 200 граммов. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Как было установлено, взяв наркотик в условленном месте, злоумышленница должна была разместить закладки в различных районах Северного округа, однако ей не удалось довести свой преступный умысел до конца, так как она была задержана оперативниками.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29