В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся выпуск группы сотрудников полиции, прошедших обучение навыкам русского жестового языка.

В течении недели группа из двадцати четырех полицейских из подразделений по делам несовершеннолетних, по вопросам миграции, дежурной части, дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы, службы участковых уполномоченных и уголовного розыска обучалась навыкам сурдоперевода. Занятия проводились с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.Программа курса, в рамках кооторой сотрудников обучали не только навыкам общения, но и особому поведению с глухонемыми, так как именно визуальный контакт играет немаловажную роль в таком диалоге, включала жестовую речь, дактильную азбуку и основы сурдопсихологии.После изучения программы все сотрудники сдали экзамен, подтвердив свою готовность своевременно оказать необходимую помощь гражданам с нарушениями органов слуха и речи.Всего с начала 2020 года навыками жестовой коммуникации овладели свыше ста полицейских области, которые получили соответствующие сертификаты.Преподаватели ЦПП отметили, что все сотрудники ответственно отнеслись к поставленным задачам и смогут успешно применять полученные знания при оказании попомщи людям с функциональными нарушениями органов слуха и речи.