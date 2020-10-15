Владимирских пенсионеров будут прививать от гриппа на дому. Вакцинацию проведут чиновники департамента здравоохранения совместно с активистами ОНФ в рамках акции взаимопомощи #МыВместе.

Владимирских пенсионеров будут прививать от гриппа на дому. Вакцинацию проведут чиновники департамента здравоохранения совместно с активистами ОНФ в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. На такой формат чиновники решились из-за режима самоизоляции, который сейчас действует для людей старше 65-ти лет в нашей области. Чтобы за прививкой пенсионеры не шли в больницу, но при этом встретили сезон ОРВИ